De Kapstok lanceert bewustmakingscampagne op vooravond van Warmste Week: “Aantal gezinnen in armoede in Pittem en Wingene is verdubbeld”

PittemIn het straatbeeld in Pittem en Egem zijn deze week enkele reuzengrote kapstokken en spandoeken opgedoken. Het gaat om een bewustmakingscampagne van voedselbank en tweedehandskledijpunt De Kapstok, die naar aanleiding van De Warmste Week aandacht vraagt voor kansarmoede. “Helaas zien we dat het aantal gezinnen dat steun nodig heeft blijft toenemen”, zegt Maria Declerck van De Kapstok.

Elke eerste en derde woensdag van de maand kunnen mensen in armoede terecht in de kruidenierswinkel in de Joris Wybostraat, om er helemaal gratis levensmiddelen op te halen. Voor corona kwamen er 54 gezinnen uit Pittem en Wingene - telkens na doorverwijzing van instanties zoals het OCMW - langs in De Kapstok. Nu zijn dat er al 102, goed voor samen 350 mensen. “In de voorbije maanden alleen al zijn er twintig gezinnen bijgekomen”, zegt André Maeseele. Hij is een van de 38 vrijwilligers die het centrum draaiende houden. “Vooral eenoudergezinnen zijn zwaar getroffen. Zelfs als de mama voltijds werkt lukt het niet meer om om de eindjes aan elkaar te knopen. De tol van de inflatie en de hoge energieprijzen.”

Vooroordelen de wereld uit helpen

Met de campagne, die kan rekenen op de steun van het gemeentebestuur, de scholen en de jeugdverenigingen, wil De Kapstok armoede vooral bespreekbaar maken. “Geld zamelen we niet in, al zullen er dankzij de aandacht van de Warmste Week wellicht via de Sint-Vincentiusvereniging wat fondsen naar de lokale afdelingen komen. Het gaat ons om bewustmaking. Je ziet het niet altijd, maar armoede is overal, ook in kleine gemeenten. En het neemt helaas toe. Er zijn nog te veel vooroordelen en die willen we de wereld uit helpen. Armoede is iets dat je overkomt. Niet iets waar je voor kiest.”

Quote Opvallend is dat kinderen bij armoede steeds een beeld in hun hoofd hebben van iemand die echt helemaal niks van materiële bezittin­gen heeft. Dat is ergens te begrijpen, maar zo werkt het niet. Maria Declerck, De Kapstok

Die boodschap probeert men ook mee te geven aan de kinderen van de basisscholen van Pittem en Egem. Daar zijn de kinderen volop kleine kapstokjes aan het versieren, om die dan thuis in de kerstboom te hangen. “Vanmorgen hadden we een klas op bezoek”, gaat Maria Declerck verder. “Opvallend is dat kinderen bij armoede steeds een beeld in hun hoofd hebben van iemand die echt helemaal niks van materiële bezittingen heeft. Dat is ergens te begrijpen, maar zo werkt het niet. Het is niet omdat je een gsm, een wasmachine, een fiets of een auto hebt dat je niet arm kunt zijn. Het gaat erom dat je plots de rekeningen niet meer kunt betalen. En je karretje niet meer kan vullen in de supermarkt.”

Volledig scherm Kinderen van de basisschool op bezoek in de sociale kruidenenierswinkel van De Kapstok © Sam Vanacker

Kledingafdeling is grote troef

Door de stijgende armoede stijgen ook de kosten van de werking, al heeft De Kapstok op dat vlak een enorme troef. “Van collega’s van andere afdelingen horen we dat het water aan de lippen staat, maar hier hebben we gelukkig onze afdeling met tweedehandkledij. En ook heel veel vrijwilligers met het hart op de juiste plaats”, zegt André. “De kledingafdeling draait op volle toeren. Iedereen is welkom om op donderdagnamiddag te komen snuisteren tussen de kleren en dat maakt een enorm verschil op vlak van financiën. Met dat geld financieren we de voedselbank. Daarbovenop krijgen we ook elk jaar 5.000 euro subsidies van Pittem, terwijl ook Wingene bijdraagt. Daarmee kunnen we de huur en de kosten van het gebouw dragen. Tot voor kort was dat van Wingene 3.000 euro, maar we hebben recent het fantastische nieuws gekregen dat dat bedrag opgetrokken wordt naar 5.000 euro. Geen overbodige luxe, aangezien inmiddels toch de helft van de gezinnen afkomstig is uit Wingene.”

Volledig scherm Maria Declerck samen met kledingverantwoordelijke Maddy Van Walleghem © Sam Vanacker

“In een ideale wereld zouden we niet nodig zijn”, aldus nog André. “Maar helaas is De Kapstok voor veel mensen wél nodig. Want armoede is een structureel probleem geworden. En de digitalisering werkt dat nog in de hand. Iets dat door door de collega’s van Welzijnszorg (die recent de campagne Allemaal Digitaal?! lanceerden - red.) terecht aangekaart wordt.”

Volledig scherm In het straatbeeld in Pittem staan dankzij de KSA en de Chiro ook enkele reuzengrote kapstokken © Sam Vanacker

