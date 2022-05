Dagopvangcentrum Noah verhuist naar voormalige pastorie

Oppositieraadslid Renzo Callant (NPE) merkte maandagavond op dat er in de verslagen van het schepencollege sprake was van een nieuw dagopvangcentrum in de oude pastoriewoning. Hij vroeg zich af hoe dat plan paste bij het bestaande dagopvangcentrum Noah, dat het OCMW en Familiehulp pas in 2019 openden. Er is plaats voor tien ouderen met een zorgbehoefte. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) schepte klaarheid. “Het gaat niet om een nieuwe dagopvang, maar om een herlokalisatie. De eigenaar van het gebouw in de Joos De Ter Beerstlaan heeft laten verstaan dat hij het gebouw zelf terug wil gebruiken. Een verrassing voor ons, want we dachten dat het gebouw voor langere duur gebruikt had kunnen worden. Daarop zijn we rond de tafel gaan zitten met de mensen van Familiehulp en hebben we een voorstel gedaan. Gebruikers kunnen op beide oren slapen. Niemand zal op straat staan. In afwachting van opfrissingswerken aan de pastorie is de eigenaar bereid zijn plannen met het pand wat op te schuiven in de tijd.”