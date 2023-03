CD&V West-Vlaanderen wil in elke gemeente een energieloket

CD&V West-Vlaanderen wil dat de vier West-Vlaamse energiehuizen (die in Brugge, Oostende, Diksmuide en Kortrijk gevestigd zijn) minstens een dag per week een zitdag houden in elke gemeente. Dat laat de partij weten naar aanleiding van een druk bijgewoonde energie-avond in Pittem.

Afgelopen dinsdag zakten 130 mensen af naar Pittem voor een infoavond rond energie van CD&V West-Vlaanderen, in samenwerking met de lokale afdelingen van Pittem, Wingene en Lichtervelde. “De hoge opkomst toont dat er meer nood is aan informatie over onze energiefactuur en hoe mensen die naar beneden kunnen krijgen”, aldus Els Goeminne en Nathalie Delaere van CD&V Pittem. “We zijn blij dat we een steentje hebben kunnen bijdragen, maar het is de taak van de overheid is om mensen te informeren en te overtuigen via de Vlaamse energiehuizen.”

Energiehuizen

Vlaanderen ondersteunt al langer regionale energiehuizen om burgers meer wegwijs te maken in de verschillende (steun)maatregelen voor energie-investeringen en renovatiewerken. In West-Vlaanderen zijn er vier energiehuizen, met name Energiehuis WVI, Energiehuis Oostende (EOS), Energiehuis DVV Westhoek en Energiehuis Warmer Wonen. Volgens Wingens schepen en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) worden die overstelpt met vragen. “Alleen al in het Energiehuis WVI werden meer dan 600 huisbezoeken afgelegd in 2022. Door de grote vraag liepen wachttijden op tot enkele maanden.”

“Als we willen dat burgers kiezen voor energetische renovaties, dan moet er dicht bij hen een loket aanwezig zijn”, aldus Warnez. Hij wil dat er meer Vlaamse subsidies naar die energiehuizen gaan. “Voor CD&V West-Vlaanderen moeten zij in elke gemeente minstens één dag per week aanwezig zijn in een energieloket. De vraag naar advies is overal groot.”

