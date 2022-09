Cafébaas van d’Hespe blaast voormalig restaurant Le Chambord nieuw leven in als grillrestaurant: “Blij dat de opening in zicht is”

Pittem/TieltHet heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Jeppe Verdoodt (26) opent op 5 oktober de deuren van grillrestaurant Chambord in de Tieltstraat in Pittem, net tegen de grens met Tielt. De 26-jarige cafébaas van d’Hespe had in 2019 al plannen om daar een horecazaak te openen, al liep dat plan wat vertraging op.

Restaurant Le Chambord was liefst veertig jaar een gevestigde waarde in de regio, tot het in 2014 leeg kwam te staan. Jeppe Verdoodt, die in 2016 ook al jongerencafé d’Hespe in Tielt nieuw leven in blies, is vastberaden om de zaak terug op de kaart te zetten. “Le Chambord had vroeger een heel goeie naam”, vertelt hij. “Eind 2018 stonden de zaak en de aanpalende woning te koop. Louter per toeval kwam ik hier terecht, maar meteen zag ik potentieel. Ik woon hier ondertussen drie jaar en eigenlijk had ik hier in 2019 al een zomerbar willen openen, maar door een vergunningskwestie moest dat uitgesteld worden. En het jaar nadien zaten we met corona.”

Quote Het publiek dat zeven jaar geleden naar d’Hespe kwam is ook ouder geworden. Je kunt niet tot in de eeuwigheid een jongeren­café blijven runnen. En daarom mik ik met de Chambord op een iets volwasse­ner publiek.” Jeppe Verdoodt (26)

Opfrissingswerken

De vergunningskwestie is volgens Jeppe ondertussen uitgeklaard, al treedt hij er liever niet over in detail. “Ik ben dolblij dat de opening eindelijk in zicht is. Halfweg vorig jaar kreeg ik al groen licht van de overheid om Le Chambord te heropenen, maar aangezien ik in die periode volop bezig was met zomerbar De Mala in Tielt en ook met d’Hespe de handen vol had, was er niet meteen tijd voor opfrissingswerken. Dit jaar was die tijd er wel. De veranda heeft een nieuw laagje verf gekregen, we hebben nieuwe meubels, de tuin en de parking zijn opgefrist en we hebben zelfs een petanqueveld helemaal in ere hersteld. Ook de keuken heeft nieuwe toestellen gekregen. Alleen de toog is nog precies hetzelfde als vroeger.”

Volledig scherm Jeppe Verdoodt op 13 mei 2016. Toen hij op 19-jarige leeftijd d’Hespe besloot te heropenen. Zeven jaar later blaast de jonge Tieltenaar opnieuw een oude zaak nieuw leven in. Al mikt hij dit keer op een ander publiek. © Sam Vanacker

Whisky en sigaren

Jeppe is van plan om zijn nieuwe zaak, die 60 zitplaatsen telt, voorlopig te combineren met d’Hespe. Al heeft hij in dat café dankzij medezaakvoerder Robbe Dejonckheere wel al versterking gekregen. “Ik word uiteraard wel wat ouder. Het publiek dat zeven jaar geleden naar d’Hespe kwam is ook ouder geworden. Je kunt niet tot in de eeuwigheid een jongerencafé blijven runnen. En daarom mik ik met de Chambord toch op een iets volwassener publiek. De specialiteiten worden grillgerechten zoals ribbetjes en côte à l’os, al zullen er ook tapasplankjes op de kaart staan. En voor wie houdt van een degustiefje zorgen we ook voor een selectie van whisky’s en sigaren.”

In de loop van volgende week komt op www.chambordgrill.be een gloednieuwe website online, inclusief een online reservatiesysteem. Zelf zal Jeppe trouwens niet in de keuken staan. “Twee koks, waaronder eentje uit Tielt, zullen zorgen dat het vlees perfect gegrild is. Zelf heb ik geen keukenervaring, al werkte ik als jobstudent wel jaren in El Parador. Ik zorg voor de zaal, indien nodig met wat hulp van flexijobbers. Ook mijn vriendin Julie zal de eerste maanden trouwens wat meehelpen.”

De deuren van Chambord Grill gaan open op 5 oktober. Het restaurant zal telkens van woensdag tot en met zaterdag open zijn, zowel ‘s middags als ‘s avonds.

Volledig scherm Het terras van Chambord Grill © Sam Vanacker

Volledig scherm De toog van Le Chambord is volledig in ere gelaten, al friste Jeppe de zaak wel grondig op © Sam Vanacker

