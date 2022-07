Buur klaagt geluidsoverlast van padelterreinen in Pittem aan: “Andere buren horen nochtans niets”

Ruiselede/Wingene Dan toch referendum op komst over fusie met Wingene: twee misnoegde Ruiselede­naars halen 1.000 handteke­nin­gen op met petitie

Er zit dan toch een volksraadpleging aan te komen over de fusie tussen Ruiselede en Wingene. Eerder had burgemeester Greet De Roo (RKD) die optie van tafel geveegd, maar twee Ruiseledenaars hebben op eigen houtje meer dan 1.000 handtekeningen ingezameld door van deur tot deur te gaan. Dat is twintig procent van de inwoners van Ruiselede en dus genoeg om een referendum af te dwingen. “Als alles in orde blijkt te zijn, kunnen we inderdaad niet anders dan een referendum organiseren”, reageert De Roo.

