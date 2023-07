Buien met regen, maar soms ook zon in Pittem vandaag

Eerste Cars & Coffee bij zomerbar Ter Couttere smaakt naar meer: “Sowieso komt er een tweede editie”

De eerste ‘Cars & Coffee’-meeting bij zomerbar Ter Couttere in Zwevezele was een schot in de roos. Bezieler Nick Verhooghe, zelf een groot oldtimerliefhebber, mocht zondagvoormiddag bijna zeventig oldtimers verwelkomen op het erf van de hoeve.