Bufferbekken komt er voorlopig niet: “We gaan onze eigen landbouwers niet in het zak zetten”

Eerder kocht de gemeente al verschillende percelen in de omgeving van de Claerhoutdreef, zodat de provincie West-Vlaanderen er op termijn een nieuw bufferbekken kan aanleggen. Het dossier is echter vast komen te zitten, volgens de gemeente omdat enkele grondeigenaars een te hoge prijs vragen voor de landbouwgronden. Oppositieraadslid Bart Verhelle (NPE) riep het schepencollege op om een kleine inspanning te doen. “Ik denk niet dat de eigenaars zo onredelijk zijn en als het over prijs gaat dan is alles relatief. Dergelijk bufferbekken zou kunnen bijdragen tot het inperken van deze risico’s zowel bij extreme droogte als bij extreme neerslag.”

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) counterde stevig. “De eigenaars zijn destijds zelf naar ons toe gekomen met de vraag of we de gronden niet wilden kopen, nota bene omdat het om moerasgrond gaat waar weinig op groeit. We hebben de gronden twee keer laten schatten en waren zelfs bereid om voor deze gronden hetzelfde bedrag te betalen als voor de gronden van de spaarbekkens in de Koolskampstraat. Enkele eigenaars hebben echter afspraken gemaakt en willen de prijs opdrijven, in de overtuiging ‘dat de gemeente toch geld genoeg heeft’. Wel, ik kan u verzekeren dat we daar niet aan mee doen.”

Kettingreactie vermijden

“Belastinggeld op straat gooien gaan we niet doen”, ging Delaere. “En als we hier een te hoge prijs voor betalen, dan betekent dat dat landbouwers die in de toekomst zelf landbouwgrond willen kopen, óók een hogere prijs zullen betalen. Die kettingreactie vermijden we liever. We betreuren dat dit dossier vast zit, maar we gaan onze landbouwers niet in ‘t zak zetten. En daar geeft de provincie ons trouwens volledig gelijk in. Wel blijven we open staan voor voorstellen en hopen we dat we uiteindelijk toch tot een overeenkomst kunnen komen met de betrokken eigenaars.”