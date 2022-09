Brouwerij Maenhout en Visateljee bundelen de krachten voor avondje biergastronomie: “Liefde voor het vak in de verf zetten in woelige tijden”

Dat het moeilijke tijden zijn door de gestegen energiekosten hoeven we je niet te vertellen. Ook brouwerijen hebben het moeilijk. Maar net daarom willen Thijs Maenhout en Birgit De Rammelaere de passie voor hun vak in de verf zetten. “De berichtgeving rond brouwerijen is de laatste tijd allesbehalve rooskleurig. Een glazen bol hebben we niet, maar ook wij merken helaas dat de prijzen van de grondstoffen fel stijgen, al hebben we als kleine brouwerij voorlopig nog geen problemen met de bevoorrading van koolzuurgas. Maar alles wordt duurder. Ook het produceren van bier. Maar tussen al die uitdagingen door willen we graag even in de verf zetten waarom we twaalf jaar geleden begonnen zijn met brouwen. Uit liefde voor het vak.”

Thijs en Birgit organiseren op 10 september een opendeurdag, terwijl er in het kader van de Week van de Smaak op 17 september ook een brouwworkshop gepland is. Maar dit jaar gaat de brouwerij een stapje verder. “Volgend jaar vieren we in Pittem 400 jaar Ferdinand Verbiest, naar wie ons Ferre-bier genoemd is. Het uitgelezen moment om Pittem nog eens flink op de kaart te zetten. We plannen verschillende activiteiten. Zo zal iedereen die ‘Ferre’ heet uitgenodigd worden om het glas te heffen, maar bij wijze van voorproefje organiseren we nu al de ‘Ferre Experience’ in Hoeve De Blekerij.

Juiste smaken combineren

In dat historische kader, dat aangekleed zal worden met hopplantjes, zal chef Gilles Pauwels van het Visateljee een vijfgangenmenu serveren. “Het menu zal voor alle duidelijkheid niet alleen uit vis bestaan”, benadrukt hij. “Het Visateljee is per slot van rekening niet louter een viswinkel, maar ook een traiteurzaak. Valerie en ik hebben samen met Thijs en Birgit van Maenhout en met David en Laurence van De Blekerij een erg mooi menu samengesteld, waarbij de gerechtjes telkens gepaird worden met bieren van Maenhout. Telkens zochten en vonden we de juiste smaakcombinaties. Een tipje van de sluier? Het hoofdgerecht wordt gelakte varkenswangetjes met jonge worteltjes. Dat gerecht past uitstekend bij de Ferre Oak Aged whisky infused. Ook voor de hapjes, de landere gerechtjes en het dessert hebben we passende bieren. Witte Ferre past bijvoorbeeld beter bij lichtere gerechten. Ook aan alcoholvrije alternatieven en mocktails hebben we gedacht.”

Inschrijven voor ‘De Ferre Experience: Fine Dining & Foodpairing’ kan via de webshop van Brouwerij Maenhout. Een all-in ticket voor de hele avond kost 115 euro. Er wordt tijdens de avond ook een streepje muziek en een verrassingsact voorzien.

