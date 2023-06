Brand vernielt helft van moderne varkensstal: 130 dieren overleven het niet

Het vuur brak iets voor 11 uur uit, om een nog onbekende oorzaak. “De brandweer was snel en massaal ter plaatse", weet burgemeester Denis Fraeyman (CD&V). Lang hoefden de blussers niet te zoeken naar de plaats van de brand, de gigantische rookpluim wees hen de weg. “De brand woedde in een stal die in 2005 helemaal achteraan het bedrijf werd opgetrokken. “In die stal zaten zowat 260 zeugen en biggen. Omdat het om een vrij recente stal gaat, was er ook compartimentering: in het midden staat een brandwerende muur. Die heeft verhinderd dat het vuur kon uitbreiden naar de volledige stal. De brandweer slaagde er ook in om overslag naar een naastliggende stal te vermijden.”

Geen asbest

Het duurde even voor het vuur onder controle was. “In de beginfase vreesden we dat er asbest kon vrijgekomen zijn maar dat bleek niet het geval. Uit voorzorg lieten we via BE-Alert wel een bericht verspreidden waarin we de bewoners van onder meer Egem, naar waar de rook afdreef, vroegen om ramen en deuren dicht te houden, en ventilatiesystemen uit te zetten. Het zou kunnen dat er brandresten zijn neergedaald in de omgeving. Die zijn ongevaarlijk en mogen gewoon bij het restafval gegooid worden.” Hoe het gesteld was met de zowat 130 dieren in het gevrijwaarde deel van de stal, was woensdag kort na de middag nog niet duidelijk. De brandweer en de eigenaar zorgden er in elk geval voor dat ze voldoende zuurstof hadden.