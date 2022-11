Boerin Brigitte (78) na de vrijspraak voor moordpoging op haar man: “Ik voel geen triomf. Integendeel, al wat ik wil is eindelijk kunnen rouwen voor mijn Georges”

Meulebeke Eigenaars van ‘Tuin van de Toekomst’ zien tuinhuis in vlammen opgaan: “Al ons materiaal is weg”

Een felle en metershoge brand heeft het tuinhuis van een woning langs de Lostraat in Meulebeke zaterdagavond volledig in de as gelegd. De bewoners stellen hun tuin vaak open voor het publiek en lanceerden dit jaar nog een fotoboek. “Al ons materiaal waarmee we de tuin verzorgen is weg”, reageren de aangeslagen bewoners.

20 november