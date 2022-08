Bijna 40 procent van de Pittemnaars staat open voor fusie: Ardooie is gedroomde partner, Tielt roept meeste weerstand op

Lees alles over de fusie tussen WIngene en Ruiselede (en de gevolgen daarvan) in ons dossier

In de nasleep van de aankondiging van de fusie tussen Ruiselede en Wingene besloot de Pittemse oppositiepartij voor de tweede keer in twee jaar tijd een fusie-enquête te lanceren. Die liep van mei tot halfweg juni en in totaal vulden 908 mensen de bevraging in. Dat is veel voor een gemeente met zo’n 6.500 inwoners. “Opmerkelijk genoeg zaten daar ook 174 mensen van buiten onze gemeente bij”, aldus Vancoillie. “De grote respons bewijst dat het thema volop in de actualiteit is en dat er openlijk over gepraat en over nagedacht wordt. Tegelijk toont het aan dat inwoners echt wel betrokken willen worden bij een dergelijke ingrijpende wijziging.”

Liever niet met een stad

Niet alleen is de respons groter, ook de resultaten zijn anders dan bij de eerste enquête uit 2020. In tegenstelling tot 2020 (28%) is nu 39,4% voorstander. Zowat 33,2% blijft absoluut tegen en 27,3% heeft geen uitgesproken mening. “Rode draad is ook dat ‘gelijkwaardigheid’ tussen de fusiepartners belangrijk is. Niemand staat te springen om op te gaan in een groter geheel, uit vrees niet meer of veel minder gehoord te worden. In het verlengde daarvan blijkt dat Ardooie de gedroomde huwelijkspartner is. Tielt roept het meeste weerstand op.”

Die weerstand om in zee te gaan met een grotere stad zagen we eerder ook al toen we zelf de burgemeesters van de kleinere gemeenten in onze regio bevroegen. Geen enkel dorp wou ingelijfd worden bij een stad. Of het in Pittem ooit tot een fusie komt of niet valt af te wachten, maar volgens Nieuw Pittem-Egem zal open, heldere communicatie heel belangrijk zijn. “Inwoners willen openheid en alleen door eerlijk te communiceren zal er voldoende draagvlak gecreëerd worden. Zelf gaan we als partij in elk geval niet nalaten om te praten met potentiële partners (NPE is een oppositiepartij en heeft voor alle duidelijkheid geen macht of zeggenschap in een eventueel fusieverhaal - red.). We willen absoluut vermijden dat we plots als kleine gemeente tot een fusie gedwongen worden, zonder dat we de voorwaarden kunnen bepalen. Maar we gaan sowieso eerst de verkiezingen van 2024 afwachten.”

Wie zelf de resultaten van de enquête wil nalezen, kan dat via deze link.

