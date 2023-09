Levensech­te reus van ereburge­mees­ter Hendrik Verkest onthuld

Tijdens de Breugelfeesten in Wingene is een reus onthuld die de beeltenis heeft van ereburgemeester Hendrik Verkest. Reus Hendrik lijkt als twee druppels water op zijn echte voorbeeld. Voor het hoofd is onder meer gebruik gemaakt van een 3D-scan.