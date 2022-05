Bewakingscamera filmt koerier bij levering in Pittem: “Niet aangebeld en pakje op onze oprit gegooid.”

Donderdag waren Johan Coysman en Lucrece Guilbert uit de Cassanderusstraat in Pittem in blijde verwachting van een pakje. “Een nieuwe bewakingscamera”, vertelt Lucrece. “Ik vond het vreemd dat het nog niet was gearriveerd. Toen mijn echtgenoot online de status van de levering bekeek, zag hij dat het al geleverd was. Niemand had hier iets gezien, ook in de brievenbus stak niets maar plots zag ik het pakketje op de oprit liggen.” Johan en Lucrece bekeken de beelden van hun bewakingscamera aan de voorkant van hun woning en stelden tot hun grote verbazing vast dat de koerier niet eens de moeite had gedaan om aan te bellen en dat hij niet bepaald omzichtig met de levering omging. “Het pakketje is echt op onze oprit gegooid”, stelt Lucrece verbouwereerd vast. “Wat als de inhoud breekbaar was geweest? Gelukkig is er aan de camera geen schade. Of wat als het pakket gestolen zou zijn geweest? Er is niet eens aangebeld. Nochtans stonden onze twee wagens op de oprit. We waren gewoon thuis.”