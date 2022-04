Basisscholen geven Moeders voor Moeders in Oekraïne duwtje in de rug van 4.000 euro

Pittem/KanegemDe hulpactie Moeders voor Moeders in Oekraïne, die in de regio Tielt en Pittem hulpgoederen inzamelt voor Oekraïne, heeft vrijdag een bijzonder stevig duwtje in de rug gekregen van twee lagere scholen. In basisschool Pit werd donderdag een actiedag georganiseerd die liefst 2.794 euro opbracht. Dankzij een sponsorloop wist De Wijzer in Kanegem dan weer 1.142 euro bijeen te krijgen.

Het leed in Oekraïne liet de Pittemse basisschool niet onberoerd. Sinds kort vangt de school zelfs een achtjarig meisje op die haar thuisland ontvluchtte. “Paulina kon in onze gemeente gelukkig terecht bij haar oudere zus, die hier al langer woont”, zegt directeur ad interim Jeannot Vanhaecke. “Zij is onlangs ook op school een woordje uitleg komen geven over de situatie in Oekraïne.” Prompt besloot de school om de jaarlijkse actie voor Broederlijk Delen in het teken van Oekraïne te plaatsen en donderdag werd er een sobermaal, een koffiestop en een kinderrommelmarkt georganiseerd. “De respons heeft onze verwachtingen ruim overtroffen”, aldus Jeannot. “We hadden gehoopt zowat 1.000 euro bij elkaar te krijgen en voor dat bedrag zijn we deze week ook melkpoeder, babyvoeding en pampers gaan kopen, maar uiteindelijk klokten we af op 2.794 euro. Dat betekent dat we straks nog eens naar de winkel kunnen.”

Ook Kanegem solidair

Volledig scherm Anouk, Lieze, Pauline, Oona en Luana zetten hun beste beentje voor in Kanegem. Op de achtergrond zien we meester Jan en meester Rens die vlijtig de rondjes noteren. © CN

De eerste lading van die producten werd vrijdag overhandigd aan de werkgroep rond Moeders voor Moeders in Oekraïne. Al was het niet hun eerste halte. De werkgroep was eerder op de dag ook in Kanegem geweest, want daar had basisschool De Wijzer een sponsorloop georganiseerd, samen met Kinderopvang de Bezige Bijtjes, Kinderopvang Ferm en de werkgroep diaconie van de pastorale eenheid Tielt-Pittem. “Ondanks het gure weer hebben de kinderen hun beste beentje voorgezet”, weet diaken Chris Nemegheer. “Liefst 375 kilometer werd afgelegd, goed voor 1.142 euro. Ook daar zijn we uiteraard dankbaar voor.”

Tweede vrachtwagen voor Oekraïne

Dat de solidariteit zo groot zou zijn, had initiatiefneemster Kim Deman niet durven hopen. “Het is fantastisch hoe gul iedereen is”, vertelt ze. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om restje in te zamelen, maar heel veel mensen gaan naar de winkel en kopen zelfs producten om de moeders in Oekraïne te helpen. De sneeuwbal blijft rollen en daar zijn we heel dankbaar voor. We zijn in maart al een eerste keer met een propvolle vrachtwagen naar de ambassade in Brussel gereden. Wellicht eind april gaan we dat met heel veel plezier nog eens doen.”

