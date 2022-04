Auto botst tegen paal, bestuurder gewond naar ziekenhuis

Aarsele Dirk was 40 jaar postover­ste: “De interven­ties waar je machteloos staat, zijn de moeilijk­ste”

Zijn afscheidsoefening is al achter de rug en komende zaterdag zwaaien de manschappen van brandweerpost Aarsele hun chef definitief uit. “Het wordt emotioneel”, beseft Dirk Debeuckelaere, 66 nu. “Maar het is goed geweest. Ik heb met Wim De Vrieze een bekwame opvolger en dat stelt me gerust. Post Aarsele is in goeie handen. Nu maak ik graag meer tijd voor die andere passie: varen met ons motorjacht. Het ruime sop kiezen en al de rest vergeten, zalig.”

11:18