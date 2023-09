Alain (34) breekt oogkas en kaak van man die zijn dochter aanreed: “Niet om fier op te zijn”

Cafébazen van De Keet, d’Hespe en Piece Unique bundelen de krachten voor eerste Student Kick-Off

Drie Tieltse jongerencafés bundelen straks de krachten om het nieuwe schooljaar in stijl in te zetten. De Keet, d’Hespe en de Pièce Unique organiseren op 8 september samen een grote openluchtfuif in het Paterspark.