Afghaans gezin wordt wakker met hakenkruis op rolluik: “Ze denken dat ze iets verkeerd hebben gedaan en niet meer welkom zijn”

Roeselare Club Roeselare zoekt vers bloed voor jeugdwer­king

24 februari De jeugdwerking van Club Roeselare is door uitbreiding van de werking nog op zoek naar jeugdspelers voor alle leeftijdscategorieën. Vanaf 5 jaar ben je welkom bij de voetbalclub met thuishaven in het Rodenbachstadion op Krottegem. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op jeugd@clubroeselare.be. Daarnaast zoekt Club Roeselare ook nog enkele nieuwe krachten om de jeugdwerking verder te ondersteunen en een goeie begeleiding te garanderen. Stroomt het trainersbloed door je aderen of ben je bereid om via een interne opleiding jouw kennis later door te geven? Dan ben jij de geknipte persoon. Meer info bij TVJO Ashley Muylle via jeugd@clubroeselare.be of 0472/93.84.68.