700.000 keer bedankt! Deze verhalen beroerden Pittem het meest in 2022

PittemMet het nieuwe jaar in het verschiet is het hoog tijd om even terug te kijken op 2022. U, beste lezer, klikte onze artikels over het leven in en rond Pittem het afgelopen jaar ruim 700.000 keer aan. We blikken graag nog even terug op de vijf meest gelezen artikels van het voorbije jaar. En blijf bij ons in 2023!

In het najaar van 2022 domineerde de schuld of onschuld van Brigitte H. het nieuws. De 78-jarige boerin werd drie jaar geleden opgepakt op verdenking van poging tot moord op haar man Georges. Ze wordt uiteindelijk vrijgesproken door de rechters in Brugge. De ooit zo fiere boerin is opgelucht, maar blij is ze allerminst. “Ik wens niemand toe, ook niet mijn kinderen, wat mijn man en ik werd aangedaan”, klinkt het. Kort daarop dienen haar dochters echter een nieuwe klacht in.

Deze herinnert u zich ongetwijfeld ook nog. Even aanbellen bij de levering van een pakketje of met zorg omgaan met de goederen? Niks van. Op camerabeelden is te zien hoe een (zelfstandig) koerier van PostNL doodleuk een pakje op de oprit gooit. “Dit is niet het beleid dat we willen voeren”, klinkt het bij PostNL.

Een derde verhaal dat vaak gelezen werd is dat van een gezin dat op zo’n 250 meter van de nieuwe padelterreinen in Pittem woont. Volgens de man, die liever anoniem blijft, is het voortdurende gepok van de bal om horendol van te worden. “In vier weken hebben we de politie twintig keer gebeld om in onze achtertuin te komen luisteren. Telkens werd vastgesteld dat het geluid als hinderlijk kon worden ervaren”. De club en de politie reageren dat er al verschillende maatregelen werden genomen.

Ook de opening van het nieuwe restaurant net tegen de grens met Tielt interesseerde u. Jeppe Verdoodt, de cafébaas van het Tieltse jongerencafé d’Hespe, blies het voormalig restaurant Le Chambord in oktober nieuw leven in als grillrestaurant, al legde de jonge ondernemer daarvoor best wel een lange weg af.

Nog opmerkelijk vaak gelezen - en nog steeds bijzonder actueel - zijn de resultaten van de fusie-enquête die de Pittemse oppositiepartij NPE in het voorjaar uitvoerde. Daaruit bleek dat bijna 40 procent van de Pittemnaars open zou staan voor een fusie. Ardooie blijkt de gedroomde partner, Tielt riep het meeste weerstand op. Of het ooit tot een fusie komt, valt nog af te wachten, maar het gemeentebestuur heeft wel al een bestuurskrachtanalyse besteld.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.