24ste Pittemse Helletocht en 7de Nachtrit van Bikedevils

Rumbeke Rumbeekse Warmathon ten voordele van vzw A Cure for ALS

In het kader van de Warmste Week worden er dit jaar opnieuw Warmathons georganiseerd in Brugge, Sint-Niklaas, Brussel, Mechelen en Leuven. Maar dankzij vrije basisschool De Verrekijker en stedelijke basisschool De Vlieger kan je dit jaar ook opnieuw deelnemen aan de Rumbeekse Warmathon. Die wordt op vrijdag 28 oktober georganiseerd op het Rumbeekse Sportpark. Tussen 15.30 en 17 uur staat de kleuter-ouderloop op de agenda en tussen 17 en 19 uur de vrije loop. Inschrijven kost vijf euro per persoon op voorhand,7 euro de dag zelf. Ook ben je welkom om aan de bar een drankje nuttigen. De opbrengst gaat integraal naar vzw A Cure for ALS. Inschrijven kan hier.

9:05