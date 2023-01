Woonzorgcentrum Vander Stokken krijgt negentiende VIP-prijs van CD&V

“Sinds een aantal jaren is het woon-zorgcentrum uitgegroeid tot een open huis. Ze zetten hun deuren open voor zowel jong als oud. Een mooi voorbeeld hiervan is de organisatie van de Blokspot in samenwerking met de gemeentelijke jeugddienst. Een ruimte in het centrum die wordt ingericht om Pepingse studenten in alle rust samen te laten studeren. De aanwezigen worden op allerlei manieren in de watten gelegd door het personeel en de bewoners. Zo krijgen ze tijdens de examenperiode kaartjes van bewoners om hen veel succes te wensen”, verduidelijkt Peter Van Cutsem.