Win 1 jaar gratis gastronomie bij T'Rest

Voetbal Tweede Nationale B Christophe Walravens met Pepingen-Hal­le tegen Lyra: “We concentre­ren ons eerst op het behoud”

Pepingen-Halle zit niet in die positie dat men het kan hebben over gemakkelijke matchen, maar de komende twee opdrachten ogen bijzonder zwaar. Zondag neemt men het in eigen huis op tegen vice-leider Lyra. Een week later volgt er een verplaatsing naar Bocholt. De Limburgers staan op de vijfde plaats.

30 maart