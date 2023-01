Wegenwerken Steenweg op Elingen tot en met 6 maart

Halle Gilles en Pierrots van Groot-Hal­le dopen zondag klompen aan Den Herberg

De gillesgroepen van Halle kondigen traditioneel op hun eigen manier Carnaval Halle aan. Ze zetten zes weken voor Laetare (Halfvasten en in Halle ook het carnavalsfeest) de aankondiging van het carnaval in en dat noemen ze de ‘soumonces’. De Gilles stappen op klompen door de Halse straten en ze zijn getooid in hun blauwe kiel, met belletjes en een ramon uit wilgentwijgen. Maar voor het zo ver is moeten de klompen nog geprepareerd worden. Dat jaarlijkse ritueel schrijft voor dat zondag voor de eerste soumonce de nieuwe klompen worden gedoopt met cognac. “Deze geestrijke drank zorgt ervoor dat er geen ander vocht wordt opgenomen in de klompen en dat de Gille zijn voeten gevrijwaard blijven van allerlei pijntjes en ongemakken”, laten de Gilles en Pierrots van Groot-Halle weten. Wie het ritueel wil bijwonen, kan terecht op zondag 29 januari om 14.33 uur in het lokaal van de Gilles en Pierrots van Groot Halle, café Den Herberg in Buizingen.

