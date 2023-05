WEER. Vanochtend kans op helder weer in Pepingen

MIJN DORP. “Als kind noemden ze mij al ‘Meneer Gooik’”: op wandel met ere-burgemees­ter Michel Doomst (69)

Hij was 33 jaar burgemeester van Gooik, zit bij ontelbare verenigingen en organisaties, en blijft zich ook na zijn pensioen enthousiast inzetten voor zijn gemeente. Michel Doomst (69) valt niet onder één noemer te omschrijven, al is er één constante: de liefde voor Gooik, waar hij geboren en getogen is. Hij neemt ons mee op sleeptouw doorheen de gemeente. “Op mijn lievelingsplek zit je letterlijk wat hoger, boven je dagelijkse zorgen en met zicht op alle kanten van Vlaanderen.”