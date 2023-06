WEER. In Pepingen heldere ochtend

Extern parkeerbe­drijf gaat foutpar­keer­ders controle­ren: "Gemeen­schaps­wach­ten krijgen meer ruimte voor maatschap­pe­lij­ke taken"

Geraardsbergen gaat een extern parkeerbedrijf aanstellen om foutparkeerders in de stad op de bon te slingeren. “Momenteel nemen de gemeenschapswachten van het lokaal bestuur deze taak op zich. Voortaan kunnen zij zich meer toeleggen op hun maatschappelijke taken zoals het toezicht op veilige schoolomgevingen of de controle op sluikstort", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).