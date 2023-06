WEER. Heldere ochtend in Pepingen

Eerste Grote Prijs Stad Halle afgelast: “We kijken uit naar een nieuwe datum in september 2024"

De Grote Prijs van de Stad Halle, een nieuwe 1.2-wedstrijd die op zondag 13 augustus zou worden gereden, is afgelast. Volgens de vzw Halle Cycling is de organisatie van de wielerwedstrijd dit jaar niet haalbaar. “Het zag er naar uit dat we een sterk deelnemersveld gingen krijgen.”