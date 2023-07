WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Pepingen vandaag

Sint-Pie­ters-Leeuw krijgt Fietsbieb

Het Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw en beweging.net introduceren een Fietsbieb in Ruisbroek, gevestigd in de Wandelingenstraat 50. Het hoofddoel is om kinderen en gezinnen, ongeacht hun financiële situatie, de mogelijkheid te geven om te fietsen.