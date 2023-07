WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Pepingen vandaag

“Hij Belgisch kampioen en ik zilver, zou dat niet mooi zijn?”: belleman Hans zag zoon Tim één jaar geleden in zijn voetsporen treden

Hij is al 36 jaar belleman van Ninove en kroonde zich zelfs tot wereldkampioen, maar Hans Van Laethem (63) is nooit zo trots geweest als toen z’n zoon Tim (41) een jaar geleden in zijn voetsporen trad, als belleman van Haaltert. Binnenkort nemen ze samen deel aan het Belgisch kampioenschap, maar van concurrentie is geen sprake. “Hij kampioen en ik tweede: dat wil ik nog graag meemaken”, vertelt Hans. We spreken vader en zoon in aanloop naar de ‘Internationale Dag van de Stadsomroeper’ op maandag 10 juli.