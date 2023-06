WEER. Bewolkt weer in Pepingen vanochtend

Meer dan 5,2 miljoen euro voor erfgoedpro­jec­ten in Dilbeek, Halle, Sint-Pie­ters-Leeuw, Lubbeek, Diest en Tervuren

Vlaams-Brabantse erfgoedprojecten ontvangen samen meer dan 5,2 miljoen euro aan Vlaamse middelen om enkele restauraties uit te voeren. Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) heeft negen projecten geselecteerd, waaronder kerken in Halle, Lubbeek en Sint-Pieters-Leeuw, evenals de brouwerij Timmermans in Dilbeek, het Waterhof in Melkwezer (Linter) en de citadel in Diest.