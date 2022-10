Week van Dementie in woonzorgcentrum Henri Vander Stokken

Halle LEVENSVER­HAAL. Afscheid van oud-wijk­agent Luc Paridaens (63) kwam te vroeg: “Dankzij zijn fichebak wist hij alles over iedereen”

In Halle wordt gerouwd om het plotse overlijden van wijkagent Luc Paridaens (63). De ‘champetter’ was jarenlang een vertrouwd gezicht in Essenbeek en Lembeek en de Sint-Veroonmars had een speciaal plekje in zijn hart. Politiemensen, paassoldaten en wijkbewoners halen herinneringen op aan de ‘generoel’ van de wijkinspecteurs. “Onze champetter had zo’n warm hart. We missen hem nu al”, klinkt het.

