Wandelen, headbangen en feesten met cafébazen: vijf dagen feest tijdens 64ste Halfoogstfeesten in Bellingen

Op zondag 31 juli starten de feesten al met de Taalgrenswandeling, een klassieker voor de wandelliefhebbers met afstanden van 7 tot 60 kilometer waarvoor je vanaf 7 uur kan vertrekken. Marino Punk en Gino zorgen vanaf 11.30 uur aan de tent van de Halfoogsfeesten die dag voor muzikale sfeer. Daarna is het wachten tot donderdag 4 augustus want dan staat het After Work Festival op het programma. Vanaf 18.30 kan je dj Bart en Lena Ivanova horen en optredens meepikken van The Man in Black Group en The Kicks. Metalliefhebbers komen op vrijdag 5 augustus aan hun trekken met de Half Oogst Metal Meeting. Vanaf 19 uur treden Tensor, Warckon, Beyond the Labyrinth en Killer op. Dj Trilicia staat daarna klaar voor een afterparty. Op zaterdag 6 augustus zijn er fietstochten uitgestippeld en is er een go-carcircuit voor de kinderen vanaf 14 uur. ‘s Avonds is er de fuif Back To Paradise met dj’s Squirre, S2B, Bart Reeves en Barak Fêture.