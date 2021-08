Wagen vliegt in brand na crash tegen boom: vrouw overleden

Halle Elia start vanaf 2 augustus met aanleg ondergrond­se elektrici­teits­ka­bels: hoogspan­nings­mas­ten verdwijnen tegen 2024

1 augustus Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, start op maandag 2 augustus in Halle met de aanleg van nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels. Dit gebeurt tussen de hoogspanningsstations in Buizingen en Tubeke. De werken gebeuren in verschillende fasen en duren tot eind 2023. Deze hoogspanningsmasten hebben tientallen jaren het landschap bepaald en worden vanaf 2024 afgebroken.