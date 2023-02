Vrouw uit Pepingen staat terecht voor moordpoging met kalmeringsmiddelen en antidepressiva op ex-echtgenoot

Voor de Brusselse correctionele rechtbank is vrijdag het proces ingeleid tegen een vrouw uit Pepingen die verdacht wordt van een moordpoging op haar ex-echtgenoot, een bekend zakenman uit het Pajottenland. In 2017 mengde de vrouw grote hoeveelheden kalmeermiddelen en antidepressiva in het eten dat ze haar ex voorschotelde. Die overleefde maar had de dag nadien wel een verkeersongeval, waarna de feiten aan het licht kwamen.

Het koppel, Marc B. (65) en Sandra A. (49), ging in 2017 uiteen maar kort voor de echtscheidingspapieren ondertekend moesten worden, nodigde Sandra A. haar ex-partner uit voor een diner. Omdat de verstandhouding ondanks alles nog goed was, ging de man daarop in. Na het diner viel hij echter in een diepe slaap.

Pas de volgende dag, meer dan twaalf uur later werd Marc B. versuft wakker en stelde vast dat hij veel te laat was voor zijn werk. Hij stapte in zijn wagen en reed naar zijn kantoor maar nauwelijks enkele honderden meters verder botste hij met zijn wagen tegen een bloembak. De man werd naar het ziekenhuis gebracht maar mocht dat nog dezelfde dag verlaten.

De dag nadien bleek evenwel dat er in zijn bloedstalen grote hoeveelheden kalmeringsmiddelen en antidepressiva teruggevonden waren. Marc B. diende daarop klacht in tegen zijn ex-vrouw, die werd opgepakt en vrijwel meteen tot bekentenissen overging. Sandra A. verbleef enige tijd in voorlopige hechtenis maar is al enkele jaren vrij in afwachting van haar proces. Dat proces werd vrijdag ingeleid voor de 23e kamer van de correctionele rechtbank, en zal op 26 mei behandeld worden.

