Vandersmissen-Crispel Groenten & Fruit kroont zich tot Korte Keten Kop: “Enorm fier op onze vollegrondwitloof”

Familie Vandermissen-Crispel Groenten & Fruit is al meer dan 30 jaar lang een begrip in Pepingen, Lennik, Halle en omstreken. Naast de wekelijkse markten hebben ze thuis een tuinbouwbedrijf waardoor ze hun klanten een ruim aanbod aan eigen teelt producten kunnen aanbieden. In de herfst en de winter specialiseren ze zich in het kweken van vollegrondwitloof, walnoten en veldsla. In de lente en de zomer bieden ze eigen teelt aardbeien, wortelen, bloemkolen, tomaten, aardappelen, prinsessenbonen, kolen en kersen aan.

Dankzij de verkiezing van Korte Keten Kop worden een aantal streek- en hoeveproducenten uit de provincie die het ontdekken waard zijn, elk jaar in de kijker gezet. Naast Groenten en Fruit Vandersmissen-Crispel behoorden Eric’s Gamba’s uit Ternat, Herne Rabarber’t uit Herne, Petrushoeve uit Molenbeek-Wersbeek en ’t Plukgeluk uit Leuven tot de vijf laureaten.

Familieverhaal

​Rudi Vandersmissen en Louisa Crispel stampten zo’n 35 jaar geleden het familiebedrijf uit de grond. Ondertussen stapten zonen Steven en Matthias mee in de zaak. “We zijn enorm fier dat we verkozen werden tot Korte Keten Kop 2022”, laten ze weten. “Het geeft een fantastisch gevoel om te weten dat zoveel mensen achter ons familieverhaal staan en ons steunen. Met deze titel hebben we nog meer zin en energie gekregen om verder te doen met wat we vandaag al doen: met veel liefde en passie groenten telen om onze klanten de allerbeste kwaliteit te geven.”

De grootste troef voor het bedrijf is mond-aan-mondreclame. “We zijn altijd eerlijk, want als de kwaliteit van de bloemkolen niet honderd procent is zeggen we dat ook”, vertelt Louisa. “Maar we verkopen nooit iets waar we zelf niet mee willen thuiskomen. Steven focust zich op de teelt van ons hoofdproduct vollegrondwitloof en daar zijn we echt superfier op. Het hele proces doen we zelf: van het zaaien van het zaadje op het veld tot het oogsten van de krop. Matthias richt zich vooral op de markten. In al die jaren hebben we nooit een afspraak gemist. Slecht weer of niet: we trekken er naartoe.”

Verder kan je ook terecht in de hoevewinkel of er gaan brunchen in het veld.

