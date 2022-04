Twee weken lang werken in de Huttestraat en de Hoesnaek

Herne Ook in beroep 7 jaar voor man die revolver leegschoot op belagers: “Als die vriend me niet had tegengehou­den had ik hen anders wel met mijn hamer gedood”

Een dertiger uit Herne die in februari 2018 zijn revolver leegschoot op een gewonde en ongewapende man is voor het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot 7 jaar cel. Een jaar geleden werd hij in eerste aanleg al veroordeeld tot deze straf. “Het lijdt geen twijfel dat beklaagde de burgerlijke partijen wilde doden”, klinkt het in het arrest.

