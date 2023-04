Succesvolle paasstage bij SK Pepingen-Halle.

Vlaams minister Zuhal Demir opent Hyacinten­fes­ti­val in Hallerbos: “Combineer het bosbezoek met een bezoekje aan de binnenstad”

Afgelopen weekend heeft de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Zuhal Demir (N-VA), het jaarlijkse Hyacintenfestival geopend in het Hallerbos. Dit festival is een van de meest populaire evenementen in de regio en trekt elk jaar duizenden bezoekers van over de hele wereld. “We willen de kwetsbare hyacinten beschermen zodat iedereen ook in de toekomst van deze Vlaamse natuurpracht kan genieten.”