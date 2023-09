Ga nog last minute op zoek naar jouw zomerlief tijdens de ‘Traffic Light Party’

Op vrijdag 8 september is Feestzaal Jongensschool in Lennik zo goed als uitverkocht voor de ‘Traffic Light Party’. De fuif is een samenwerking tussen de organisatie ‘FuivenIN’ en Lenniks DJ Kaaprisun en mikt vooral op lokale jongeren.