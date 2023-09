Eerste schooldag ook hoogdag voor horeca: Back To School-ont­bijt van ‘Sara's Café’ al maanden vooraf volzet: “Zeker 100 mensen moeten weigeren en nu al reserva­ties voor volgend jaar”

Niet alleen aan de schoolpoorten was er vrijdag veel volk, maar ook in de tearoom Sara’s Café op het Oudstrijdersplein in Ninove was het in de voormiddag heel druk. Daar kon je op de eerste schooldag terecht voor een ‘back to school’-breakfast en dat bleek een groot succes.