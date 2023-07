HUIZEN­JACHT. Halle, de scholen­stad met een bruisend centrum: “Hier betaal je niet per se meer voor een uitzicht op de Basiliek”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week kijken we rond in het centrum van Halle. “Rond 250.000 euro al instapklaar appartement op wandelafstand.”