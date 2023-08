Lezersbijdrage Josephina viert 100ste verjaardag in wzc Henri Vander Stokken

Op zaterdag 15 juli hadden ze in woonzorgcentrum Henri Vander Stokken in Pepingen opnieuw de eer om een eeuweling te vieren. Josephina Van Paemel werd afgelopen weekend 100 jaar. De hele familie en een delegatie van het schepencollege verzamelde in het rusthuis om mee te feesten.