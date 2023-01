Prijzen voor huizen dalen weer in Pepingen

Halle Confrèrie van de Vaantjes­boer ontvangt na twee jaar iedereen opnieuw op Vaantjes­ker­mis

De Confrèrie van de Vaantjesboer staat alweer voor een druk jaar. “we zijn nog volop aan het nagenieten van de intocht van de nieuwe reuzen Janneke, Mieke en Polydor”, zegt voorzitter Luk Pieters. “Maar we kijken al uit naar Carnaval Halle en denken aan de viering van de vijfenzestigste verjaardag van Reus Vaantjesboer. Ook op de Halse braderie zullen er weer volop pensen worden gebakken. In september krijgt de kleine Vaantjesboer een kostuumpje aangemeten van een nieuwe Peter en in oktober komt er hoogstwaarschijnlijk een nieuwe Vontjesstoet. Om maar te zwijgen van de zomerse buitenstedelijke uitstappen met onze Halse reuzen. Het wordt een goedgevuld programma dus.” Om alles te bekostigen organiseert de vereniging op zaterdag 14 en zondag 15 januari voor het eerst sinds twee jaar de Vaantjeskermis. Naar goede gewoonte biedt de confrèrie een buffet van kazen en charcuterie aan en kan er genoten worden van raclette. Het eetfestijn vindt plaats op het Heilig-Hart&College, op de campus Parklaan. Op zaterdag is iedereen welkom vanaf 17 uur, op zondag van 11.30 uur tot 19 uur.

