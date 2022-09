Pepingse Cultuurprijs wil opnieuw mensen, verenigingen en groepen in de bloemetjes zetten

De Pepingse tweejaarlijkse Cultuurprijs wil opnieuw mensen, verenigingen, groepen in de bloemetjes zetten die iets bijzonders deden voor de cultuur en die initiatieven namen om inwoners bij elkaar te brengen. Aan de Pepingse Cultuurprijs is een bedrag van 500 euro verbonden. Kandidaten kunnen nog genomineerd worden tot en met 15 september via de website van de gemeente. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 7 oktober om 19.30 uur in de abdijkerk van Bellingen.

De feestelijke prijsuitreiking door schepen Rudi Seghers wordt voorafgegaan door een unieke voordracht door Stefan Hertmans, een van de belangrijkste hedendaagse Vlaamse schrijvers. Hij is onder meer auteur van de veelgeprezen roman Oorlog en terpentijn. Ook zijn nieuwste boek ‘Verschuivingen’, dat dit jaar nog zal verschijnen, zal worden besproken. Reserveren vooraf is noodzakelijk en kan via vrijetijd@pepingen.be of op 02/383.14.33 of via info@kunstinpepingen.be.