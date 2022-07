Pepingse burgemeester Eddy Timmermans slachtoffer van cybercriminelen

De gemeente benadrukt met klem om niet op de mails in te gaan, niet op links te klikken en zeker geen wachtwoorden of betalingsgegevens door te geven. De mail kan je wel doorsturen naar verdacht@safeonweb.be en nadien de gekregen mail verwijderen uit je inbox én de prullenbak. “Vanuit de gemeente Pepingen wordt geen enkel verzoek tot betaling, aanmaning, achterstallige rekening of tegemoetkoming via mail verstuurd via onze mandatarissen”, klinkt het bij Timmermans. “Dit is momenteel helaas een echte plaag die al meerdere collega-burgemeesters en -politici trof.”