Pepingen verhoogt geen belastingen en voorziet de komende jaren voor 8 miljoen euro aan investeringen

De naweeën van de coronacrisis, Oekraïnecrisis, energiecrisis en de op hol geslagen inflatie maakten van het opstellen van de meerjarenplan voor de periode tot 2025 volgens het Pepingse gemeentebestuur een complexe oefening. Maar men kan desondanks toch een positief resultaat voorleggen waarbij de voorziene investeringen kunnen doorgaan. Zo zullen de werken aan de bibliotheek in Bellingen in de loop van 2023 starten. Ook de zaal naast de bib krijgt een volledige make-over en beide delen worden door een nieuwbouw verbonden. De Chiro krijgt er een nieuw gebouw bij en het gemeentehuis wordt uitgebreid om er ook het OCMW te kunnen huisvesten. Bij de renovatie en nieuwbouw zal rekening gehouden met energiebesparende technieken.

Mobiliteitsplan

“Op gebied van mobiliteit zal eerstdaags het mobiliteitsplan worden voorgelegd”, aldus Rudi Seghers (LVB), schepen van Financiën. “Veilige dorpskernen, aanpak van sluipverkeer, trajectcontrole en mobipunten zijn belangrijke items. De dossiers fietspaden langs de Eikstraat, Molenhofstraat en Hoesnaek worden verder uitgewerkt. Wat waterzuivering betreft willen we grote stappen vooruitzetten. Er komen kleinschalige waterzuiveringsinstallaties in Heikruis en Bellingen en het is de bedoeling deze werken van start te laten gaan in 2023. Door in Bellingen ook de grond rond de KWZI aan te kopen willen we ook werken aan zuivere lucht, minder CO2 en meer speelruimte. Op die grond wordt namelijk een speelbos aangeplant. De kinderen van de school, Chiro en Ter Loo zullen bij de realisatie betrokken worden. Daarbovenop zal elke Pepings gezin een boom aangeboden krijgen.”

Quote Een stevige marke­tingstunt van het bestuur maar totaal onrealis­tisch, want veel van de voorziene projecten zijn verre van klaar voor uitvoering Gezamenlijke oppositie

De gemeente voorziet in 2023 ook nog de aankoop van een klepelmaaier en zal het wagenpark verder vernieuwen. In de abdijkerk van Bellingen wordt het interieur en het orgel gerestaureerd en er wordt ookwerk gemaakt van de kerkhofmuur. In Heikruis wordt de toren hersteld en in Pepingen wordt het graf d’Herbais gerestaureerd. Verder worden de gemeentelijke zalen, Jeugdclub Jungle en CC Heikruis verder opgefrist, worden er maatregelen genomen om de slechte akoestiek in zaal De Kring te verbeteren en ook de toog wordt aangepakt.

Volledig scherm In de zomer stelden de gemeenteraadsleden van CD&V, DVP en N-VA nog een alternatief voor om hedendaagse jeugdlokalen te bouwen aan de Grasmeerstraat, het voorstel werd door de meerderheid in de wind geslagen. © Amber Gys

Onrealistisch

“Na 4 jaar besturen zonder noemenswaardige activiteit, wordt er plots voor meer dan 8 miljoen aan investeringen voorzien in 2023 en 2024", laat de gezamenlijke oppositie CD&V, DVP en N-VA weten. “Een stevige marketingstunt van het bestuur maar totaal onrealistisch, want veel van de voorziene projecten zijn verre van klaar voor uitvoering. Voor het fietspad in de Eikstraat moet het subsidiedossier nog ingediend worden, moeten de onteigeningen nog opgestart worden en zijn zelfs de bewoners nog niet ingelicht over de gewijzigde plannen. Een voorziene uitvoering in 2023 is dus niet realistisch. Eenzelfde verhaal voor het fietspad in de Hoesnaek/Huttestraat en de heraanleg van het fietspad Molenhofstraat.”

“Men plant minstens 2,5 miljoen te investeren in het oplappen van het gemeentehuis, de bibliotheek en de gebouwen van de Chiro zonder ze energiezuinig of klimaat-neutraal te maken”, klinkt het verder. “Daarnaast moet de vraag gesteld worden welke functie het gemeentehuis in de toekomst zal moeten hebben. Fusies zullen er komen, indien nu niet vrijwillig, binnenkort verplicht. Ook voor de Chiro is de voorziene verbouwing geen oplossing voor de huidige problemen. Redenen genoeg om deze projecten nog eens grondig te herbekijken, zeker omdat er alternatieven zijn. Maar de grootste hinderpaal voor het bestuur om die alternatieven te bestuderen, is dat ze door de oppositie werden voorgesteld.”

