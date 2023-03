Pepingen plant dit jaar nog 6 bijkomende publieke laadpalen

In Pepingen staan momenteel 2 laadpalen waar telkens 2 wagens kunnen opladen: één op het Gemeenteplein en één in de Kareelstraat in deelgemeente Bellingen. In 2023 komen er nog 6 laadpunten bij. Die komen er aan parking spoorweg langs de Hondzochtstraat in Bellingen, aan de Kerk langs Ring in Bogaarden, in de Zwarte Molenstraat in Elingen, op de parking van de kerk langs Plaats in Heikruis, op de parking voor de kerk langs de Nederbeertstraat in Beert en aan de gemeenteloods langs Hoesnaekstraat in Pepingen. Ook heeft er een particulier een laadpaal aangevraagd in de Hondzochtstraat.