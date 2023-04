Pepingen organiseert infoavond om nieuw mobiliteitsplan voor te stellen

“Ze mogen mij opbaren in een trui van Colruyt”: Marc kan al elf jaar niet meer werken door ziekte, maar de liefde voor zijn werkgever blijft groot

Al elf jaar is Marc De Wit (60) uit Sint-Pieters-Leeuw wegens ziekte niet meer actief aan het werk, maar zijn werk loslaten? Niks van. Meermaals per jaar trekt hij naar de site van Colruyt in Halle, waar hij steevast opgewacht wordt door zijn chef Alessandro Mauro (44). Daar is het telkens een warm weerzien. “Ik draag nog elke dag iets oranje, anders voel ik me niet goed.”