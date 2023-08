Opnieuw Ezelsoor in zaal De Kring op 2 september

BUREN VAN DE LUCHTHAVEN. Marc en Mireille wonen pal onder aanvlieg­rou­te: “Na de coronastil­te waren we blij om weer vliegtui­gen te horen”

We horen ze allemaal weleens boven onze hoofden vliegen, maar sommige omwonenden van de luchthaven kunnen de vliegtuigen haast aanraken. Wij trekken deze zomer naar de naaste buren van Brussels Airport. Vandaag houden we halt bij Marc De Schrijver (66) en Mireille De Raeymaekers (63) in Diegem, die onder een aanvliegroute wonen. “Soms davert ons hele huis, maar dat zijn we ondertussen al gewoon.”