Nog tot eind maart werken in Terkammenstraat en Kriekelaerestraat

Milieuboot vaart uit richting Klabbeek

De Milieuboot vaart op 4 maart uit in Halle. De Milieuraad nodigt de inwoners uit om mee aan boord te gaan om bij te leren over het leven op, rond en in het water langs het Kanaal naar Charleroi. Voor kinderen is er een aangepast programma. Zo kunnen ze onderweg proefjes doen om de kwaliteit van het water te meten. De boot vertrekt om 10 uur aan de Suikerkaai in Halle en vaart naar Klabbeek en terug. Omstreeks 13 uur meert de boot opnieuw aan in Halle. Deelnemen is gratis maar er moet wel vooraf ingeschreven worden. Dan kan via www.halle.be/milieuboot.