Nieuwe inwoners van Pepingen op pad tijdens ontmoetingsmoment

Halle Woonzorg­cen­trum De Maretak doet mee aan actie tegen geweld tegen vrouwen

Je bent nooit te oud om op te komen tegen geweld tegen vrouwen. En dus voerden ook de bewoners van woonzorgcentrum Maretak in Halle actie in het kader van ‘Orange The World day’. Samen met een delegatie van de vzw Zijn, personeel en families werd een avondwandeling in de buurt gemaakt. Vzw Zijn brengt de samenleving in beweging tegen familiaal geweld en seksueel geweld om de spiraal van geweld te doorbreken. Met het buddyproject goudlijm willen we slachtoffers van familiaal geweld helpen om de gebroken stukken terug aan elkaar te lijmen, de ‘littekens’ te aanvaarden en te verwerken. “Bij de wandeling werden we begeleid door muzikanten van een lokale fanfare”, vertelt directeur Rosanne Verpoest. “Het gezellig gebeuren werd afgerond in De Maretak met een soepje en sandwiches.”

6 december