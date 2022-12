Nieuwe geboorteboom aangeplant in geboorteboomgaard.

Halle Kleuters ravotten in Breedhout eindelijk in hun speeltuin­tje

Sinterklaas bracht de kinderen van kleuterschool Spring in ‘t Veld in Breedhout dit jaar niet alleen lekkers maar ook een heuse speeltuin. Ze mochten er dinsdag voor het eerst in ravotten. De speeltuin zal voor iedereen toegankelijk zijn en dus ook buiten de openingsuren voor kinderen uit de buurt. De stad wilde al langer een speelplek inrichten in Breedhout maar de zoektocht naar een locatie verliep niet vlot. Tot de stad ging aankloppen bij de school. Spring in ‘t Veld stelt een stukje grond ter beschikking voor de speeltuin die bestaat uit een glijbaan, glijstang, verschillende speelwanden en een klimtouw. Er is ook een trampoline en een speelkeukentje geïnstalleerd.

