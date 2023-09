Nieuwe aanpak van restafval in Pepingse scholen

De teloorgang van de ‘stekskes­fa­briek’, ooit het mekka van de luciferpro­duc­tie: “Ik zou mijn job zo weer inruilen voor een plekje hier aan de band”

De Stekjesworp in Overboelare is zondag aan zijn 51ste editie toe. Tijdens het gooifeest worden luciferdoosjes in de menigte gegooid. Een ludieke verwijzing naar het industriële verleden van het dorp. Dat verhaal begint in 1835, toen Balthazar Mertens de eerste luciferfabriek stichtte in de Waalse buurstad Lessen. Samen met oud-werkneemster Gratienne De Smet (59) keren we terug naar de site in de Gaverstraat. “Na het faillissement heb ik hier nog mijn trouwfoto’s laten nemen.”